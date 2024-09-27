Олег Кожемяко предложил способ модернизировать дороги и погранпереходы

Губернатор Приморья Олег Кожемяко выступил с инициативой направить часть таможенных платежей на модернизацию транспортно-логистической системы Дальнего Востока.

Предложение глава региона озвучил на заседании президиума Госсовета по развитию экспорта, которое 25 сентября проводил Владимир Путин, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Приморского края.

По словам Олега Кожемяко, только через приморские порты проходит около 156 млн тонн сырьевых и несырьевых грузов, обратных контейнеров, причем их импорт превышает почти в два раза экспорт.

«Мы попросили о том, чтобы часть полученных таможенных платежей шла на модернизацию железнодорожной и автомобильной инфраструктуры, погранпереходов. Это позволит увеличить портовые мощности, дать возможности к выгрузке контейнеров, освобождению портов. Президент поддержал наш проект», — сказал губернатор.

Он обозначил, что эти решения очень важны для Приморского края как входных ворот со стороны Азиатско-Тихоокеанского региона в Россию и из России в страны АТР.

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