Нижнеобское теруправление включили в список закупщиков беспилотников

Правительство внесло Нижнеобское теруправление Росрыболовства в перечень федеральных органов исполнительной власти и подведомственных им учреждений для приобретения беспилотных летательных систем у ГТЛК.

Распоряжением от 28 августа 2024 г. № 2711 правительство скорректировало перечень федеральных органов исполнительной власти и подведомственных им учреждений для закупки беспилотников у единственного поставщика — ГТЛК — в 2024-2025 гг. Приобретение предусматривается для обеспечения выполнения государственного гражданского заказа в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», нацеленного на развитие использования беспилотников.

В список включено Росрыболовство в лице Нижнеобского ТУ, сообщает корреспондент Fishnews. Ранее в перечень также были внесены ВНИРО и Главрыбвод.

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