По загрязняющим воду веществам обновили ставки платы

Правительство утвердило ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду для ряда новых позиций в перечне веществ, в отношении которых применяются меры госрегулирования. В том числе для 15 веществ, загрязняющих водные объекты.

Перечень необходим для нормирования выбросов и сбросов загрязняющих веществ, а также при исчислении платы за негативное воздействие на окружающую среду. С начала года вступила в силу новая редакция списка. Среди добавленных позиций — углерод (сажа), тяжелые металлы и их соединения (бериллий, цинк, барий), гидроксид натрия, хлорвинил, абразивная и асбестосодержащая пыль, смолистые вещества в составе выбросов производства алюминия, тиолы.

Изменения внесены постановлением правительства от 24 сентября 2024 г. № 1290. Как рассказали Fishnews в пресс-службе Минприроды России, новые ставки позиций устанавливаются аналогично действующим, утвержденным правительством в 2016 г. и индексируемым только на инфляцию. Применяются те же методики и ключевой принцип — опасности для здоровья людей и природы.

При этом для 13 соединений применение ставок начинается с отчетного периода 2024 г. (срок уплаты — до 1 марта 2025 г.), по остальным 41 веществам — с отчетного периода 2025 г.

В министерстве напомнили, что с 2022 г. все платежи за негативное воздействие на окружающую среду являются «окрашенными», поступившие средства идут исключительно на экологическую повестку. По данным Минприроды, до 2026 г. регионы запланировали реализацию почти 6 тыс. экологических мероприятий, среди которых и реабилитация водных объектов.

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