Незаконный икорный бизнес привел саратовца на скамью подсудимых

Житель Саратова осужден за нелегальную торговлю черной икрой, закупленной в столице. Приговором мужчине назначено наказание в виде принудительных работ.

Фигурант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 258.1 УК РФ (незаконная добыча и оборот особо ценных водных биоресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе следственного управления СК РФ по Саратовской области, в ноябре прошлого года злоумышленник в Москве приобрел у неустановленных лиц партию икры осетровых общей массой более 90 кг. Перевезя продукцию в Саратов, мужчина хранил ее в гараже и распродавал.

Противоправные действия были пресечены сотрудниками регионального УФСБ России.

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