Заготовку браконьерского деликатеса пресекли в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в рамках операции «Путина» полицейские поймали трех мужчин, незаконно добывавших икру лососевых. По данным правоохранителей, изъято более тонны деликатеса. Ущерб от действий браконьеров оценивается более чем в 6 млн рублей.

Нелегальный промысел пресекли сотрудники ОМВД России по Николаевскому району совместно с коллегами из ФСБ России, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на телеграм-канал официального представителя МВД России Ирины Волк.

«Трое злоумышленников при помощи невода вылавливали рыбу в реке Коль и добывали из нее икру для последующей продажи. При этом у них отсутствовали соответствующие документы на вылов водных биологических ресурсов», — рассказала Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов водных биоресурсов). С подозреваемых взяли обязательства о явке. ВБР и орудия лова изъяли и поместили на ответственное хранение.

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