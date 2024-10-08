Рыба Западной Сахары стала дальше от ЕС

Суд Европейского союза подтвердил решение об аннулировании соглашения о рыболовстве между ЕС и Марокко. Рыбопромысловая ассоциация Евросоюза Europêche выразила свое разочарование и озвучила опасения по этому поводу.

Согласно позиции суда, «торговые соглашения ЕС — Марокко 2019 г. в отношении рыболовства и сельскохозяйственной продукции, на которые народ Западной Сахары не давал согласия, были заключены с нарушением принципов самоопределения и относительного эффекта договоров». Об этом сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на официальный пресс-релиз.

Суд подтвердил аннулирование в 2018 г. Общим судом Европейского союза соглашения о рыболовстве: «Решение относительно соглашения о рыболовстве истекло в июле 2023 года и, таким образом, стало недействительным».

На этот вердикт отреагировало отраслевое объединение Евросоюза Europêche. В ассоциации заявили, что уважают решение суда, однако глубоко разочарованы тем, что оно остановит «эффективно управляемое рыболовство, которое ведется по европейским стандартам».

«Нынешнее соглашение в области рыболовства между ЕС и Марокко было очень важным для работы 128 европейских судов, 700 рыбаков и еще 3,5 тыс. работников на берегу. Теперь, когда это соглашение аннулировано, необходимо рассмотреть несколько сценариев, в том числе ведение рыболовства по прямому разрешению», — заявил в пресс-релизе Europêche президент объединения Хавьер Гарат (Javier Garat).

Вице-президент Europêche Тим Хеддема (Tim Heddema) заявил, что в связи с аннулированием соглашения между ЕС и Марокко еще большую важность приобретает действующее соглашение с Мавританией. Однако для его эффективной реализации необходимо восстановление рыболовных запасов, подверженных перелову судами стран, которые не входят в Евросоюз. Для этого требуются усилия со стороны правительства самой Мавритании, подчеркнул Тим Хеддема.

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