В Северной Осетии продолжают готовить проект центра форелеводства

Под строительство селекционно-племенного центра форелеводства в Республике Северная Осетия — Алания определили участок. Ведется анализ комплекта итоговой проектно-сметной документации.

Реализацию этого проекта обсудили руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло на встрече в Москве. Северная Осетия обладает уникальными природными условиями для выращивания форели, потенциал производства эксперты оценивают в 30 тыс. тонн ежегодно, сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР.

По данным ведомства, в Северо-Кавказском федеральном округе объем производства продукции товарной аквакультуры за первый квартал 2023 г. составил почти 9,7 тыс. тонн — на 39% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Основной вклад внесли рыбоводы Республики Дагестан — около 5,4 тыс. тонн, Ставропольского края — 2,8 тыс. тонн и Северной Осетии — примерно 1 тыс. тонн.

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