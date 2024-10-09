Артем Шевченко: Производители оборудования и рыбаки должны работать слаженно

В этом году «Дальрыбтехцентр» переоборудовал завод по переработке красной рыбы в селе Устьевое. Буквально за четыре месяца специалисты ДРТЦ согласовали чертежи, изготовили и перевезли на Камчатку оборудование, установили, подключили и запустили новую линию.

Заказчиком масштабного проекта выступил Колхоз Октябрь. Цех был перестроен полностью: клиент самостоятельно демонтировал старую технику, а «Дальрыбтехцентр» спроектировал новый завод, изготовил и установил оборудование.

При создании всей линии, начиная от рыбонасоса для подачи сырья двухбочковым рыбонасосом и заканчивая упаковочной зоной, использовалось оборудование, разработанное специалистами ДРТЦ, рассказал генеральный директор инжиниринговой компании Артем Шевченко в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

В сутки обновленное предприятие может выдавать около 200 тонн продукции. «Завод рассчитан на переработку красной рыбы, однако на нем также можно работать и с другим сырьем. Для этих нужд мы установили две машины ИРФ для переработки минтая и конвейерную линию ручной разделки», — отметил Артем Шевченко.

На предприятии также установлены доработанные машины по разделке лосося. Кроме того, на заводе появилась усовершенствованная фаршмашина. К ней добавили специальный насос, позволяющий выкладывать фарш в определенном объеме сразу на противень для заморозки.

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