Минэк опрашивает отраслевое сообщество по изменениям техрегламента

Министерство экономического развития разослало проект изменений технического регламента о безопасности рыбной продукции для публичных консультаций. Особый резонанс поправки вызвали в связи с предложенными требованиями по паразитарному контролю.

Проект решения Совета ЕЭК «О внесении изменений № 1 в технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016) проходит повторную оценку регулирующего воздействия, сообщило Минэкономики. Процедура ОРВ направлена на выявление барьеров для бизнеса.

Министерство пригласило участников публичных консультаций представить позицию по проекту решения, в том числе данные о дополнительных расходах, связанных с предложенным регулированием. При этом министерство попросило дополнительно указывать прогнозируемые расходы на выполнение подпунктов 3.3, 3.4 пункта 3 изменений. Они как раз касаются паразитарного контроля, сообщает корреспондент Fishnews.

При этом должна использоваться Методика оценки стандартных издержек, утвержденная приказом Минэкономразвития от 1 февраля 2024 г. № 54.

Представленные позиции ведомство пообещало учесть при подготовке заключения об ОРВ.

Напомним, что проблему изменений в техрегламент поднимала ВАРПЭ. О необходимости взвешенно подойти к пересмотру требований по паразитарному контролю заявляли и другие отраслевые объединения. В конце сентября письмо — уже по обновленной редакции проекта, размещенной Минсельхозом, — в Министерство экономического развития направило бизнес-объединение «ОПОРА России».

По экспертным оценкам, проектируемое регулирование в части паразитологических исследований приведет к кратному увеличению регуляторной и финансовой нагрузки на предприятия рыбной отрасли по всей производственно-логистической цепочке рыбопродукции «от моря до прилавка», отмечалось в обращении.

В общественной организации указали на то, что предложенные редакции пунктов техрегламента вообще приводят к необходимости снятия большей части продукции морского промысла для употребления человеком в пищу с реализации.

Проект изменений технического регламента доступен по ссылке.

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