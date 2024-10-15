Аукционы на доли квот перешли в электронный формат

Росрыболовство объявило первые торги по продаже долей квот вылова рыбы в электронной форме. Теперь именно такой формат будет использоваться для аукционов по предоставлению прав на добычу водных биоресурсов.

Федеральное агентство по рыболовству организовало первые торги по продаже долей квот добычи в электронной форме. В новый формат в обязательном режиме такие аукционы переведены согласно закону, который вступил в силу с сентября 2024 г. Уход от «молоточных» торгов, как объясняли власти, должен обеспечить прозрачность процедур и сэкономить деньги участников, которым не будет необходимости ехать в город проведения аукциона. Ранее на электронной платформе проходили торги по продаже долей крабовых квот с инвестобязательствами.

Как сообщает корреспондент Fishnews, первые электронные аукционы по продаже долей рыбных квот планируется провести 5-7 ноября на площадке Российского аукционного дома. Всего на продажу выставлен 31 лот. Это доли квоты для промысла в рамках российско-эстонского соглашения: ряпушки в Чудском и Теплом озерах, леща в Псковском озере, Чудском и Теплом озерах, пресноводного окуня в Псковском озере, Чудском и Теплом озерах, плотвы в Чудском и Теплом озерах, судака в Чудском и Теплом озерах, Псковском озере, щуки в Псковском озере, Чудском и Теплом озерах. А также доли квот для работы по соглашению между Россией и Польшей: леща и судака в Калининградском (Вислинском) заливе.

Заявки на участие в торгах будут принимать до 30 октября.

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