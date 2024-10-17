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Вице-премьер Дмитрий ПАТРУШЕВ провел очередное заседание рабочей группы «Инцидент № 42», рассматривающей вопросы строительства промысловых судов под квоты. Фото пресс-службы правительства

Ведомства подумают, что делать с невыполненными обязательствами по инвестквотам

Вице-премьер Дмитрий Патрушев провел очередное заседание рабочей группы «Инцидент № 42», рассматривающей вопросы строительства промысловых судов под квоты. В рамках программы квот под инвестиции построено 30 судов, до конца года ожидается сдача еще шести, сообщил зампред.

В заседании рабочей группы участвовали представители Минсельхоза, Минпромторга, Росрыболовства, других заинтересованных ведомств, ОСК, верфей и отраслевого бизнес-сообщества, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства.

«Во втором полугодии 2024 года заказчикам были сданы четыре судна: два рыболовных и два краболова. Итого на данный момент в рамках первого этапа инвестиционных квот построено 30 судов. До конца года должны быть сданы еще шесть», – сообщил Дмитрий Патрушев. По словам вице-премьера, достигнутую динамику снижать нельзя.

Отмечено, что продолжается реализация второго этапа программы квот под инвестиции. Уже состоялся аукцион по крабам, а также прием заявок по другим видам водных биоресурсов. В результате заключены договоры на строительство 31 судна, одно из них сдано инвестору, указано в пресс-релизе.

Отдельное внимание участники совещания уделили вопросам, связанным с расторжением договоров с инвесторами, которые не смогли выполнить свои обязательства, а также продлением сроков строительства краболовов первого этапа.

Дмитрий Патрушев напомнил, что по 20 действующим контрактам первоначальные сроки истекают 30 октября текущего года. Обсуждался вопрос пролонгации сроков строительства. В этой связи Росрыболовству совместно с Минпромторгом и Минсельхозом необходимо оперативно выработать решения о расторжении договоров, продлении сроков или переносе строительства судов на другие верфи.

По итогам заседания Дмитрий Патрушев поручил заинтересованным федеральным ведомствам обеспечить своевременное доведение финансовых средств до судостроительных организаций.

Напомним, что по итогам первого этапа программы квот под инвестиции предполагалась постройка более 100 судов.

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  • Вице-премьер Дмитрий ПАТРУШЕВ провел очередное заседание рабочей группы «Инцидент № 42», рассматривающей вопросы строительства промысловых судов под квоты. Фото пресс-службы правительства
  • Вице-премьер Дмитрий ПАТРУШЕВ. Фото пресс-службы правительства
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