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Вице-премьер Дмитрий ПАТРУШЕВ на пленарной сессии Международного рыбопромышленного форума. Фото пресс-службы правительства

Дмитрий Патрушев: Не каждая страна может позволить себе столь масштабную реформу

Вице-премьер Дмитрий Патрушев на пленарной сессии Международного рыбопромышленного форума заявил об успехах программы инвестквот в модернизации отрасли, импортозамещении мальков и кормов для аквакультуры и цифровизации.

Дмитрий Патрушев, в прежние годы выступавший на рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге как министр сельского хозяйства, на этот раз участвовал в пленарной сессии уже в статусе зампреда правительства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, вице-премьер заявил, что рыбопромышленный комплекс страны развивается успешно и в последние годы демонстрирует «серьезный рост». В качества показателя успеха Дмитрий Патрушев привел увеличение вылова: за последние десять лет объем добычи вырос более чем на 1 млн тонн и сейчас составляет примерно 5 млн тонн в год. В прошлом году освоены рекордные 5,37 млн тонн.

Положительная динамика, по словам зампреда, обусловлена «глубокой модернизацией отрасли», которая осуществляется при поддержке государства.

Стимулом для развития в правительстве называют механизм инвестиционных квот. «За счет программы инвестквот строятся новые суда, строятся рыбоперерабатывающие заводы. Мы видим, как обновляется наша портовая инфраструктура», — сказал Дмитрий Патрушев.

Он отметила, что сейчас в море находится уже 29 судов, а до конца года ожидается спуск на воду 5 единиц флота, и выразил надежду, что по срокам «не будет никаких сдвижек вправо».

По итогам реализации механизма инвестиционных квот Россия, как заявил вице-премьер, будет обладать самым молодым и самым современным флотом.

«Не каждая страна может позволить себе столь масштабную реформу, на которую мы с вами замахнулись», — добавил Дмитрий Патрушев.

В качестве успехов отрасли он назвал и производство в аквакультуре, согласно официальной статистике взявшей планку в 400 тыс. тонн. Сейчас усилия сконцентрированы на имортозамещении в сфере кормов и посадочного материала.

В кормопроизводстве помогают госмеры, отметил вице-премьер. С 2023 г. был предусмотрен механизм субсидирования — по возмещению затрат по созданию и модернизации предназначенных для выпуска кормов мощностей.

Сейчас введено три производственных объекта — в Северной Осетии — Алании, Тверской и Астраханской областях. Предполагается, что к 2030 г. российские производства смогут выпускать уже порядка 250 тыс. тонн продукции в год, закрывая 90% потребности в кормах для осетрвых и лососевых рыб.

Для импортозамещения по мальку также создаются собственные мощности. Так, власти рассчитывают, что новый селекционно-племенной центр в Карелии после 2025 г. обеспечит порядка 20% форелеводства.

В Мурманской области тоже строится завод, который, по словам Дмитрия Патрушева, к 2030 г. будет производить до 10 млн мальков лососевых видов рыб.

Отдельно вице-премьер остановился на цифровизации отрасли, отметив в том числе переход на электронный рыболовный журнал. Также Дмитрий Патрушев заявил о необходимости продолжения работы Россельхознадзора и Росрыболовства по обеспечению прослеживаемости продукции.

Зампред правительства напомнил о поручении президента по развитию внутреннего потребления рыбы — подписана специальная дорожная карта. «Здесь, я считаю, что должны тоже внедряться современные платформенные решения для изучения потребительского спроса и оптимизации логистической цепочки», — подчеркнул Дмитрий Патрушев.

Пленарная сессия Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге в этом году получила название «Рыбное хозяйство в эпоху инноваций. Технологии будущего».

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, модерировавший сессию, также заявил, что по модернизации отрасли за последние годы «пройден большой путь».

Напомним, Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходят в Санкт-Петербурге с 17 по 19 сентября. Медиахолдиг «Фишньюс» — генеральный отраслевой информационный партнер Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia.

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