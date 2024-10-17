Иван Фетисов: Форум и выставка растут органично

В сентябре в Санкт-Петербурге прошли Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. Новые экспоненты привлекают дополнительных целевых посетителей, отмечает гендиректор компании — оператора мероприятий Expo Solutions Group Иван Фетисов.

«Если в 2017 году количество экспонентов составляло порядка 200, то в этом году свою продукцию и услуги представило 423 компании из России, Китая, Индии, Вьетнама, ЮАР, Венесуэлы, Саудовской Аравии, Турции и других стран. Участие в работе форума и выставки приняли почти 20 тыс. специалистов рыбохозяйственного комплекса и его инфраструктуры», — рассказал Иван Фетисов в интервью Fishnews.

Не менее важно, по его словам, расширение тематики разделов, дополняющих как экспозицию, так и деловую программу.

«Форум и выставка — как живой организм, который, с одной стороны, реагирует, а с другой, направляет процессы в рыбной отрасли», — подчеркнул руководитель Expo Solutions Group.

Он отметил значимость объединенных региональных экспозиций, участие в формировании программы экспертного сообщества и отраслевых объединений.

«Главное — форум и выставка растут органично. Новые экспоненты привлекают дополнительных целевых посетителей. Так мы одновременно расширяем тематики и аудиторию мероприятия и сохраняем его профессиональную составляющую», — обратил внимание гендиректор Expo Solutions Group.

В частности, хорошими темпами растет раздел упаковки, который связан и с переработкой, и с логистикой, и с ритейлом. Еще одна точка притяжения — сектор аквакультуры, тут ESG видит потенциал для организации отдельного павильона.

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