Чукотка открывает новые цеха для своих морзверобоев

В середине ноября власти в Чукотском автономном округе за счет бюджета региона намерены открыть два новых цеха по глубокой переработке продукции морзверобойного промысла. Производства будут располагаться в селах Уэлен и Лаврентия.

Планами открытия цехов поделился в прямом эфире радио «Пурга» вице-губернатор, начальник департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотки Павел Кощеев.

Он подчеркнул, что продукция зверобойного промысла идет на обеспечение питания населения прибрежных сел. Поэтому власти округа своей задачей считают поэтапное создание инфраструктуры по глубокой переработке продукции, сообщает корреспондент Fishnews.

Вице-губернатор напомнил, что подобный «цивилизованный цех», позволяющий получать более 400 тонн продукции в год, ранее был открыт в Лорино. Новые производства в Уэлене и Лаврентия, по словам Павла Кощеева, также будут открыты на средства регионального бюджета. «Дополнительно будет организовано по шесть рабочих мест в каждом», — пообещал он.

Напомним, планами по созданию новых цехов для переработки продукции морзверобойного промысла поделился на ВЭФ-2024 губернатор ЧАО Владислав Кузнецов.

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