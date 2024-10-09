Поправки по рыболовству КМНС готовят ко второму чтению

В Общественной палате России на круглом столе обсудили работу над законопроектом о традиционном рыболовстве коренных народов. Участники отметили необходимость сохранения в документе ключевых идей — введения предпринимательского статуса для общин и отмены «заявительного доступа» КМНС к ресурсу.

Напомним, что законопроект, содержащий поправки в закон о рыболовстве, был внесен в Госдуму в марте 2023 г. В феврале поправки после бурного обсуждения приняли в первом чтении.

По словам члена Совета Федерации, президента Ассоциации КМНС Григория Ледкова, сейчас документ активно готовится к рассмотрению во втором чтении, причем процесс протекает не без трений, сообщает корреспондент Fishnews.

«Мы не понимаем, в чем волнение отдельных ведомств или представителей органов власти на местах и федералов. Мы даже не понимаем, в чем какие-то риски и опасности кто-то увидел», — выразил удивление Григорий Ледков.

По словам сенатора, законопроект предполагает, что нормы вылова по-прежнему будут определять субъекты Федерации, а «беззаявительный принцип» для коренных малочисленных народов будет реализовываться по правилам, утверждаемым Росрыболовством.

Председатель комиссии Общественной палаты России по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Владимир Зорин обратил внимание на важность наделения общин КМНС предпринимательским статусом. Он подчеркнул, что общины в местах проживания коренных малочисленных народов зачастую являются поселкообразующими предприятиями и единственным местом трудоустройства граждан.

«Жизнь сегодня ставит вопрос о том, чтобы общины стали полноценными субъектами экономической деятельности при осуществлении рыболовства и флагманами развития сельских территорий», — сказал Владимир Зорин.

Григорий Ледков неоднократно упомянул о сопротивлении законопроекту со стороны рыбопромышленников. «Мы очень сожалеем, что одну из противодействующих сторон в нашем вопросе традиционного рыболовства мы видим в промышленниках», — сказал он. По словам главы ассоциации, «какие-то сотни килограммов [водных биоресурсов — прим. ред.] для коренных, для общинников, для малочисленного населения» не помешают развитию рыбной промышленности, для которой «государство сделало все».

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Анна Котова озвучила позицию ведомства относительно законопроекта. Она рассказала, что документ обсуждался на заседании общественного совета ФАДН, где участники единогласно поддержали идею «беззаявительного принципа».

«И точно так же коллеги единогласно высказались за то, что для общин коренных малочисленных народов должны создаваться необходимые условия для развития их предпринимательской деятельности, которая одновременно является традиционной хозяйственной деятельностью», — подчеркнула Анна Котова.

В круглом столе также участвовали представители Минсельхоза и Росрыболовства.

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