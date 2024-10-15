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О мерах по развитию работы на внешних рынках глава правительства Михаил МИШУСТИН рассказал на пленарном заседании Международного экспортного форума «Сделано в России»

Развитию экспорта собираются помочь национальным брендом

Правительство совместно с РЭЦ готовит программу продвижения национального бренда, через который можно будет повлиять на торговые отношения, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

О мерах по развитию работы на внешних рынках глава правительства рассказал на пленарном заседании Международного экспортного форума «Сделано в России», сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму выступления.

Достижения стратегических целей по наращиванию поставок (в том числе по продукции АПК в 1,5 раза к 2030 г. по сравнению с уровнем 2021 г.) предполагается за счет работы по ряду направлений. В первую очередь — с помощью дальнейшего укрепления связей с партнерами из дружественных государств, заявил Михаил Мишустин.

При этом стратегическим ориентиром для торговли в правительстве видят страны глобального Юга. Напомним, что это Китай, Индия, Бразилия, государства Африки и другие.

«Эксперты оценивают, что за шесть лет этот макрорегион увеличит спрос почти на 400 трлн рублей», — сказал председатель правительства.

Он отметил, что сейчас идет подготовка национального проекта «Международная кооперация и экспорт» на следующий период.

Также Михаил Мишустин подчеркнул, что совместно с деловыми партнерами осуществляется работа над увеличением товарооборота, соглашениями о свободной торговле, упрощением процедур подтверждения соответствия.

Премьер нацелил на повышение доли расчетов в национальных валютах. С отдельными партнерами она уже составила около 90%, сообщил глава российского правительства.

Значимая тема, по словам Михаила Мишустина, это формирование зонтичного бренда для всей российской продукции. «Так уже делали многие государства и добивались в этом успехов. В том числе — по продвижению своих товаров на прилавки магазинов», — указал премьер-министр.

По поручению президента совместно с РЭЦ готовится программа продвижения национального бренда, рассказал он.

«Конечно, это задача и для Экспортного центра, очень серьезная, и для всех наших ведомств. Она должна решаться в партнерстве с отечественными компаниями — лидерами рыночных сегментов, маркетплейсами. Нужно прокладывать дорогу для широкого числа поставщиков», — подчеркнул Михаил Мишустин.

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