Объединение колхозов направит предложения по рыболовным участкам

Росрыбколхозсоюз решил обратиться к руководству Минсельхоза по проблеме перезаключения договоров на рыболовные участки. С предложениями, направленными на поддержку предприятий, на заседании правления союза выступила руководитель отраслевого объединения Хабаровского края Ольга Булкова.

Председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольга Булкова на правлении Союза рыболовецких колхозов предложила обратиться к отраслевым регуляторам по реализации федерального закона о перезакреплении рыболовных участков без торгов .

Ранее стало известно, что Минсельхоз и Росрыболовство сформировали законопроект с единовременными сроками перезаключения договоров — в 2025 г. При этом предпринимателей беспокоит, что же будет с действующими договорами.

Глава отраслевого объединения Хабаровского края предложила обратиться к госорганам по двум ключевым моментам. Так, по мнению Ольги Булковой, необходимо сохранить возможность пользования участком до окончания срока действия договора без установления дополнительных условий.

Также руководитель регионального союза считает важным поддержать градо- и поселкообразующие организации, рыболовецкие колхозы (артели). При расчете платы за перезакрепление участков для таких категорий предприятий необходимо использовать не полную, а 15% ставку сбора за пользование водными биоресурсами, обозначила председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза.

В общероссийском объединении предложение об обращении к регуляторам поддержали, рассказал Fishnews руководитель Союза рыболовецких колхозов Андрей Ануфриев. «Возможно, мы также обратимся в профильные комитеты парламента, ведь законопроект о сроках будет проходить обсуждения и на этой площадке», — добавил председатель правления Росрыбколхозсоюза. Тема рыболовных участков — острая не только для Дальнего Востока, но и, например, для производственников Архангельского области, отметил Андрей Ануфриев. «Проблема Севера тоже существует», — сказал он.

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