С чем останутся добытчики лосося на Камчатке

Представители рыбопромышленных предприятий Камчатки на площадке Fishnews Online рассказали, почему не видят перспектив при нынешней формуле расчета платы за рыболовные участки и что угрожает отрасли и прибрежным поселкам. Публикуем подробный материал.

Когда готовился проект федерального закона о новых принципах распределения рыболовных участков (РЛУ), заявлялось, что предприятия, которые вкладывались в развитие производственной базы и родного региона, получат гарантии продолжения работы. Камчатка тогда предлагала критерии определения добросовестности пользователей, напомнил председатель краевой ассоциации добытчиков лососей Владимир Галицын. Понимание, от чего отталкиваться в такой оценке, у региона было: в крае накоплен солидный опыт создания современных береговых заводов, участия рыбопромышленных компаний в социальных программах.

Однако регулирующие отрасль госорганы сказали, что это всё будет очень сложно администрировать, критерии были определены достаточно общие, которым отвечают в целом практически все предприятия. На первый план вышел вопрос платы за рыболовные участки, и родилось постановление с такой формулой, которая фактически сводит на нет весь изначальный посыл принятия закона, считают в камчатской ассоциации.

Проект документа с принципами определения платы был опубликован в декабре прошлого года. Уже тогда предприятия и ассоциации говорили, что неизбежно банкротство предприятий. Цифры приводились в исследовании НИФИ Минфина, напомнил Владимир Галицын.

Однако в итоге применительно к участкам для добычи анадромных рыб в формулу еще и добавили удваивающий коэффициент. Для компаний, отмечают участники конференции Fishnews, это стало большим сюрпризом. Более того, ни одного документа, обосновывающего увеличение платы в два раза, не предоставлялось.

С учетом таких сумм средний срок окупаемости вложений по предприятиям Камчатского края составляет 14,8 года. Это именно средний показатель, у кого-то он еще больше, обратил внимание председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки.

Так, в компании «Корякоморепродукт» подсчитали, что период окупаемости будет в районе 19-20 лет. «В нашем случае, при текущих затратах, при текущей численности мы, получается, выйдем на окупаемость как раз к концу [срока действия] договоров. Это без инвестиционной деятельности», — рассказала заместитель генерального директора Ольга Яковлева.

Сейчас у предприятия восемь участков. Сохранить все РЛУ компания, вкладывавшаяся в развитие производства, при нынешней формуле и не рассчитывает.

«Все восемь участков, из которых семь рабочие, предприятие себе не сможет позволить, потому что для нас это запредельные деньги», — заявила представитель «Корякморепродукта». В текущих условиях количество участков придется сократить вдвое, при этом из двух современных заводов останется только один. А это уже потеря рабочих мест для людей.

«Мое мнение какое? «Колхоз Октябрь» участвовать [в перезакреплении] не сможет, потому как на тех условиях, которые заявлены, это прямой путь к банкротству. Мы продержимся, может быть, год, два, три. Это с учетом того, что банк нам одобрит кредит», — поделился руководитель другого камчатского предприятия, генеральный директор «Колхоза Октябрь» Александр Харитонович.

Выкуп десяти задействованных в промысле участков компании оценивается в 4,5 млрд рублей, рассказал он. При этом средняя прибыль за последние четыре года составляет 210 млн рублей.

Когда закон принимался, говорилось, что государство тем самым дает возможность предприятиям продолжать инвестиции, однако на практике получается иначе.

За минувшие годы была выстроена система организации лососевого промысла, заложившая основу для развития: закрепление участков для вылова на долгосрочный период, выведение лососей из общего допустимого улова, регулирование добычи через региональные комиссии по анадромным, обратил внимание Владимир Галицын. Новое решение отбросит отрасль далеко назад, уверен он.

Расчеты показывают, что примерно 80% участков на Камчатке не будут перезакреплены, отметил председатель краевой ассоциации. Новым пользователям (если таковые найдутся), помимо трат на приобретение РЛУ, придется отстраивать производственную базу. Камчатский край, подчеркнул руководитель объединения, сохраняет нацеленность именно на береговую переработку уловов, это предполагается закреплять в соглашениях региона с добытчиками лососей.

«Мы посчитали: чтобы создать производственную базу под тот объем лососей, который не будет, скорее всего, куплен камчатскими предприятиями ввиду отсутствия возможностей и денег, это как минимум по нынешним временам 200-250 млрд рублей», — привел данные Владимир Галицын.

На то, чтобы отстроить новую систему организации промысла и переработки, потребуется время, и в этот период неизбежно сильнейшее падание вылова по Камчатскому краю (а регион вносит основной вклад в показатели добычи лососей в стране).

При этом рыбодобывающие предприятия — основа экономики отдаленных сел и поселков. «Посмотрите, как расцвел поселок, — по видеосвязи показывает из окна панораму села Устьевое, где действует береговой завод «Колхоза Октябрь», Александр Харитонович. — Экскаватор работает на строительстве «социальной» бани. Вон стоят МРС — там происходит ремонт, мы сейчас ремонтную базу свою создали». Если убрать производства, развития таких территорий не будет, уверен рыбопромышленник.

Предприятия говорят о росте расходов: увеличились ставки сбора за пользование водными биоресурсами, дорожает топливо, людям надо обеспечивать конкурентоспособную зарплату.

Компании уже сегодня несут кредитную нагрузку, и для переоформления участков им придется вновь идти в банки. «Нигде не говорится о привлечении кредитных средств. Заявляют о том, что сейчас предприятия достанутся всё из кармана и заплатят, — обратил внимание на еще один аспект Владимир Галицын. — Однако минимум из наших компаний имеют средства на плату».

Утвержденная методика предполагает расчеты исходя из показателей уловистых последних лет, однако в научных источниках опубликованы данные о том, что в ближайшие годы средний вылов лососей на Дальнем Востоке будет составлять около 250 тыс. тонн (для сравнения сейчас это в среднем 430-450 тыс. тонн). Для того же Камчатского края было время, когда регион редко ловил больше 130 тыс. тонн, отметил Владимир Галицын.

Еще один важный момент: плату предполагается брать как за 40 лет, однако по природным, не зависящим от человека, причинам участки могут выпадать из промысла. Есть примеры, когда в прошлом году на РЛУ пользователь поймал почти 2 тыс. тонн, а в этом году устье реки сместилось и по правилам рыболовства на участке ловить уже нельзя, рассказал председатель объединения. И таких ситуаций масса.

Настроения в трудовых коллективах сейчас мрачные: люди понимают, что могут лишиться работы. Предприятия Камчатского края, в том числе поселкообразующие, «лягут на бок» — это проблема, которая вскоре встанет в полный рост, подчеркнул Владимир Галицын.

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