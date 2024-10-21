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Для поддержки КМНС предложили концепцию

Для поддержки КМНС предложили концепцию

Федеральное агентство по делам национальностей представило проект концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов до 2036 г. Предлагаемый документ предусматривает в том числе обеспечение приоритетного доступа КМНС к рыбопромысловым участкам и биоресурсам.

Проект Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на период до 2036 г. размещен на портале regulation.gov.ru.

Предполагается, что федеральные ведомства будут руководствоваться положениями концепции при разработке и реализации документов стратегического планирования и госпрограмм.

Концепция должна определить принципы, цели и основные направления устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Документ предусматривает, что в отношении коренных малочисленных народов требуется особая государственная политика с системными мерами по сохранению самобытной культуры, традиционного образа жизни и исконной среды обитания этих народов.

В качестве одной из целей концепции разработчики предлагают закрепить поддержку традиционной хозяйственной деятельности и промыслов малочисленных народов Севера, а также сохранение исконной среды для жизни и традиционного природопользования.

При этом в качестве одного из направлений для работы проект концепции предусматривает обеспечение приоритетного доступа малочисленных народов Севера к рыбопромысловым участкам и охотничьим угодьям, биологическим ресурсам в местах традиционного проживания и традиционного хозяйствования.

Планируется также закрепить среди важных сфер подготовку кадров для традиционной хозяйственной деятельности, оказание грантовой и другой поддержки малому и среднему бизнесу, занятому традиционным хозяйствованием.

Сейчас 40 малочисленных народов Севера компактно проживают в 28 регионах. По данным Всероссийской переписи населения 2020 г., общая численность представителей малочисленных народов Севера составила 261 тыс. человек, причем численность представителей отдельных народов колеблется от 23 человек (кереки) до более чем 49 тыс. человек (ненцы).

Доля лиц, живущих за счет производства и переработки для своего хозяйства сельхозпродукции, рыболовства, охоты и собирательства, у 24 из 40 малочисленных народов Севера составляет 1,6%.

Ранее руководитель ФАДН Игорь Баринов сообщил, что ведомство работает над обновлением принятой в 2009 г. Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ по поручению президента.

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