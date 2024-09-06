Право общин КМНС на предпринимательство хотят защитить от коллизий

Право общин коренных малочисленных народов на статус сельхозтоваропроизводителей и предпринимательство обсудили на профильной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Предполагается внести коррективы в нормативно-правовую базу.

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов рассказал, что его ведомство совместно с заинтересованными сторонами по поручению президента Владимира Путина работает над обновлением принятой в 2009 г. Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.

Необходимость в модернизации концепции, по словам главы ФАДН, вызвана изменениями законодательства за прошедшее время — принятием нового порядка учета представителей КМНС, поправок в закон об общинах и ряда других нормативно-правовых актов, сообщает корреспондент Fishnews.

«Наша задача — учесть все изменения в российском законодательстве, которые появились за время ее (концепции — прим. ред.) реализации, при этом сохранив преемственность основных положений», — подчеркнул Игорь Баринов. Первоначальный проект уже подготовлен и направлен на согласование в федеральные и региональные органы власти, отметил руководитель агентства.

«Основной запрос, который мы видим, — это пожелание уделить особое внимание вопросам модернизации традиционной хозяйственной деятельности, облегчения доступа представителей малочисленных народов к объектам животного мира и природопользования. Все чаще звучит вопрос придания общинам статуса сельхозтоваропроизводителей и субъектов малого и среднего предпринимательства. Я думаю, что эта тема уже набила оскомину и надо принимать политические решения», — подчеркнул Игорь Баринов.

В этой связи президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Григорий Ледков обратил внимание на новый законопроект.

«Вышел свежий правительственный законопроект, в котором все НКО попадут под запрет предпринимательской деятельности — ассоциации, профсоюзы, партии. В том числе НКО-общины туда автоматом попадают. И наши поправки по сельхозтоваропроизводству и по предпринимательству нас подталкивают к решению принципиального вопроса. Потому что многие общины — это правопреемники колхозов и совхозов. За ними закреплены пастбища, рыбоучастки. И им на самом деле отказаться от предпринимательства — это все, просто закрыть. Поэтому нам надо подумать о статусе, может, им придавать статус хозяйствующих субъектов — будут сочувствовать НКО, только уже со стороны», — предложил Григорий Ледков.

«Надо эту юридическую коллизию срочно отрабатывать, чтобы не нанести ущерб. Если трактовать новый законопроект без оглядки, то большая часть хозяйственной деятельности прекратится для общин коренных малочисленных народов. Надо найти юридическое решение для того, чтобы этого ущерба не нанести», — сказал Игорь Баринов.

Напомним, право общин на традиционную хозяйственную деятельность, включая предпринимательскую, ранее закрепили поправками в закон «Об общих принципах организации общин…». Однако с оговоркой: «лишь постольку, поскольку это служит достижению целей», ради которых община создана. При этом закон уточняет, что «деятельность общин носит некоммерческий характер».

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews