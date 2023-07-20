Любительская рыбалка Камчатки идет в ногу со временем

В Камчатском крае с каждым годом приобретают все больше электронных путевок на добычу лосося, отмечает министр по рыболовству региона Андрей Здетоветский. К проекту собираются присоединиться новые компании — пользователи участков.

«В 2020 году по заказу Северо-Восточного филиала Главрыбвода начал работу сервис «Оформление лицензии на вылов водных биоресурсов». Он стал прототипом универсального сервиса по подаче заявлений на оформление путевок на вылов водных биоресурсов. Это был один из первых сервисов в стране по реализации цифровых путевок гражданам», — рассказал Fishnews Андрей Здетоветский.

С июля прошлого года на региональном портале «Госуслуги 41» можно оформить путевки для рыбалки еще на 11 рыболовных участках, находящихся в пользовании компаний «Биг-Ривер» и «Река Паратунка».

За период с 2020 по 2022 гг. отчетливо виден постоянный рост количества заявок на оформление цифровых путевок (с 223 до 8 243) и посещений страницы сервиса (с 674 до 14 589), привели цифры в министерстве.

«Цифровые путевки пользуются повышенным спросом у молодежи и граждан среднего возраста. Со старшими возрастными группами продолжаем работать, в том числе разъясняя порядок приобретения таких разрешений», — отметил Андрей Здетоветский.

С начала лососевой путины до середины июля через сервис продано 3594 электронных путевки. «Основная рыбалка по ним еще впереди, так как в целях контроля цифровые путевки на чавычу в текущем году решено не реализовывать», — обратил внимание глава министерства.

Универсальный сервис в конце прошлого года интегрировали с порталом «КАМбалл» для подтверждения статуса «житель Камчатки». Это позволило ввести разграничение стоимости путевок для камчатцев и прибывших в регион гостей.

«Также по многочисленным просьбам — как пользователей рыболовных участков, так и рыбаков-любителей — в сервисе реализована возможность покупать путевки в соответствии с суточными нормами вылова», — подчеркнул собеседник Fishnews.

Планируется, что в этом году к проекту присоединятся компании «Кинг Салмон», «Сильвер Салмон» и «РКЗ-37». Совершенствование работы сервиса продолжается.

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