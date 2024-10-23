ФАС объяснила производителям, как расставлять экологические акценты

Федеральная антимонопольная служба представила рекомендации по недопущению в продвижении товаров гринвошинга — недостоверных или некорректных заявлений об экологических свойствах товаров.

Документ рассказывает об общих принципах, видах и требованиях к экологическим заявлениям, а также последствиях несоблюдения указанных критериев, рассказали Fishnews в пресс-центре ФАС.

Для получения преимуществ перед конкурентами компании могут помечать продукцию как экологически безопасную, отметили ведомстве. Например, с маркировкой «пригоден к вторичной переработке», «не разрушает озоновый слой», «пониженное потребление электроэнергии» и т.п. При этом зачастую заявления не соответствуют действительности и вводят потребителей в заблуждение.

Экологические заявления в описании товара должны соответствовать принципам достоверности и ясности, обратили внимание в ФАС. Они должны быть аргументированны, понятны потребителю без специальных познаний, указывать на конкретное свойство товара, а не ограничиваться формулировками «био», «натуральный» и т.п. Кроме того, они не должны умалчивать о препятствующих реализации преимущества условиях и создавать впечатление, что продукция одобрена какой-либо организацией или соответствует утвержденным стандартам, если это не соответствует действительности.

В ведомстве напомнили, что формирование у потребителя ошибочного мнения об улучшенных экологических характеристиках продукта может быть оценено на наличие признаков недобросовестной конкуренции. Служба рекомендует сообщать о фактах гринвошинга в ФАС России для принятия мер реагирования.

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