Как дружат бренды, рассказали на презентации доклада о мировом рынке продовольствия

Одним из основных трендов в продвижении продукции агропрома стали кобрендинговые программы, обратили внимание авторы ежегодника «Мировая продовольственная безопасность и международная торговля продукцией АПК».

В 2023-2024 гг. кобрендинговая стратегия, когда бренды объединяют свои усилия, стала одной из самых востребованных потребителем услуг по продвижению, отметила президент Ассоциации брендинговых компаний России Анна Луканина на презентации выпуска ежегодного доклада «Мировая продовольственная безопасность и международная торговля продукцией АПК».

Интересное направление для российских поставщиков продовольствия — это поставки продукции для конечного потребителя. «Брендированная российская продукция появляется на зарубежных полках и даже на бортах зарубежных авиакомпаний», — отметил руководитель Федерального центра «Агроэкспорт» Минсельхоза России Дмитрий Краснов.

За рубежом будет появляться все больше и больше российской продукции для конечного потребителя, и «мы из b2b-экспортера начнем превращаться в b2с-экспортера», выразила уверенность первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.

В таком контексте как раз очень важно говорит о развитии брендов, считает Анна Луканина. «То есть продаем упакованную продукцию в конечном итоге и, соответственно, должны коммуницировать с потребителями», — прокомментировала она.

Кобрендинг — одна из возможностей на этом пути. Существует большое количество соответствующий стратегий. Среди них можно выделить, например, создание нового потребительского опыта. Так действовали холдинг «ЭкоНива» и проект «Гастрономическая карта России», через программу «Русский завтрак» продвигающие молочные продукты. Интересны также стратегии совмещения несовместимого и событийного маркетинга.

При этом очень важно, чтобы сначала был создан собственный бренд, а затем уже использовались возможности кобрендинга, предупредила товаропроизводителей Анна Луканина.

На роль, которую развитие собственных брендов способно сыграть в повышении потребления рыбы и морепродуктов, на конференции Fishnews ранее обращали внимание участники рыбоперерабатывающей отрасли.

Ежегодник «Мировая продовольственная безопасность и международная торговля продукцией АПК» подготовлен Минсельхозом России, Федеральным центром «Агроэкспорт» и МГИМО. В докладе представлены процессы, которые оказывают влияние на международную торговлю, производство, потребление продукции агропромышленного комплекса, сообщил Дмитрий Краснов.

Fishnews — отраслевой информационный партнер доклада.

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