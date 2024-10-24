Что ждет уникальную рыбу: Совет по науке обсудил перспективы байкальского омуля

Специалисты говорят о позитивном результате работ по восстановлению запасов байкальского омуля. Для принятия решения об открытии промышленного рыболовства необходимы дополнительные исследования, обратил внимание руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Состояние запасов и меры по сохранению байкальского омуля обсудили на заседании Совета по науке при главе Росрыболовства.

В 2024 г. специалисты выполнили масштабную гидроакустическую съемку запасов байкальского омуля. Исследования показали сопоставимую с 90-ми гг. численность поколения 2020 г. рождения. Это позволяет прогнозировать рост запасов в ближайшие годы, а в перспективе — открытие промысла, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

«Рассмотрим на 2025 год увеличение объемов добычи для любительского рыболовства, но ограничения вылова сохранятся. Что касается промышленного рыболовства — нужно провести дополнительные исследования и по их результатам принимать решение. На следующий год запланированы две съемки запасов: весной и в летне-осенний период. Задействуем в этой работе новое научно-исследовательское судно «Викентий Зайцев», которое планируется ввести в эксплуатацию в первом полугодии 2025 года», — отметил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Сейчас общая численность популяции омуля составляет 37 млн экземпляров (8,6 тыс. тонн). По оптимистическому прогнозу к 2030 г. общая биомасса омуля может достигнуть 20 тыс. тонн.

«С 2019 по 2023 год нерестовые запасы практически не увеличивались и находились на историческом минимуме. В этом году зафиксированы первые признаки восстановления нерестового запаса. Существенно возросла биомасса омуля в Баргузинском заливе, также наблюдался количественный рост омуля в Малом море», — рассказал директор по научной работе ВНИРО Олег Булатов.

Напомним, что работа во восстановлению ресурсов байкальского эндемика ведется по разным направлениям: исследования, рыбоохрана, искусственное воспроизводство. С 2019 по 2023 гг. заводы Главрыбвода выпустили в Байкал порядка 3 млрд личинок байкальского омуля (в 2023 г. – около 835 млн личинок). В 2024 г. — 415 млн штук, в 2025-2026 гг. планируется выпускать по 1 млрд личинок в год.

Читайте также: Байкальский омуль продолжает страдать от браконьерского пресса

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews