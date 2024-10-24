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Создание ИНТЦ «Русский» стало одной из тем заседания совета Дальневосточного федерального округа. Фото пресс-службы полпреда президента в ДФО

Разработчиков инноваций соберут на острове Русский

Пилотная площадка для первых резидентов на ИНТЦ «Русский» в Приморье будет запущена в 2025 г., сообщили в Минвостокразвития. Среди направлений работы центра заявлены Мировой океан и биотехнологии.

«Мы создаем инновационный научный технологический центр на острове «Русский», — отметил зампред правительства — полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, проводивший заседание совета ДФО.

«В Приморье на базе ДВФУ по решению президента создан Инновационный научно-технологический центр «Русский». В 2025 году там будет запущена пилотная площадка для первых резидентов, и приступим к строительству основного комплекса площадью более 110 тыс. кв. метров», — рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

По словам главы Минвостокразвития, «направления работы ИНТЦ будут созвучны мировым трендам развития технологий»: биотехнологии, Мировой океан, информационные технологии.

«ИНТЦ должен стать главным научно-технологическим центром страны», — подчеркнул Алексей Чекунков.

По словам проректора Дальневосточного федерального университета, гендиректора Фонда развития ИНТЦ «Русский» Елены Харисовой, на острове будут собраны амбициозные наукоемкие компании и привлечены команды, способные разрабатывать передовые технологии в биомедицине, биотехнологиях, фармацевтике, морской инженерии и IT.

Фонд развития ИНТЦ «Русский» совместно с Минвостокразвития России и правительством Приморского края ведет поиск инвестора через механизм «дальневосточной концессии», сообщили Fishnews. Предполагается, что более 70% помещений ИНТЦ будет отведено под инновационные производства компаний. Учебные и научные лаборатории ДВФУ также станут частью проекта.

В 2025 г. будет запущена пилотная площадка ИНТЦ, на которой разместятся семь инновационных российских производителей. Так, компания «Антей» будет разрабатывать коллагеназу для производства ранозаживляющих средств и омега-жир из печени камчатского краба, отметили в пресс-службе полпредства. Продукты резидентов будут выпускаться со знаком «Сделано на Русском». Заявляется, что компании уже инвестировали в свои проекты более 1,5 млрд рублей.

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