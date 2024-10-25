Мавритания подтвердила интерес к «рыбному» взаимодействию с Россией

Рыболовство — одна из приоритетных для Мавритании областей сотрудничества с Россией, заявил президент Мохамед Ульд Шейх Эль-Газуани на встрече с Владимиром Путиным. Мваританская сторона выразила заинтересованность в притоке российских инвестиций в эту сферу.

Президент РФ Владимир Путин и глава Мавритании Мохамед Ульд Шейх Эль-Газуани провели встречу на полях саммита БРИКС в Казани, сообщили Fishnews в пресс-службе главы российского государства.

Сотрудничество между странами продолжается, отметил Мохамед Ульд Шейх Эль-Газуани. Среди приоритетных сфер для взаимодействия он назвал и рыболовство.

«Хочу вновь подтвердить свою личную приверженность продвижению сотрудничества с Россией, и мы будем счастливы и рады, если увидим большее количество российских инвесторов Мавритании, в частности в сфере рыболовства, сельского хозяйства, энергетики, природных ресурсов, для того чтобы воспользоваться тем, что у нас есть в этих сферах, для сотрудничества», — подчеркнул президент Исламской Республики.

Напомним, что правовой основой для сотрудничества России и Мавритании в рыбной отрасли служит межправительственное соглашение от 12 мая 2003 г. Оно предусматривает в том числе возможность промысла российских судов в исключительной экономзоне страны. Зона Мавритании вошла в район исследований Большой африканской экспедиции — масштабных работ российских ученых в водах Африки.

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