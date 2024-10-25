Приморье представит свои возможности в Шэньяне

Дни Приморского края планируется провести в 2025 г. в китайском Шэньяне, сообщил губернатор Олег Кожемяко. В этом году делегация Приморья также посетила северо-восток Китая с рабочим визитом.

«Дни Приморского края проведем в следующем году в городе Шэньян (провинции Ляонин) Китайской Народной Республики. Об этом договорились с первым секретарем комитета Коммунистической партии Китая провинции Ляонин Хао Пэном в преддверии Российско-китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества в Шэньяне», — заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко в социальных сетях.

Летом этого года делегация из представителей власти и бизнес-кругов Приморского края посетила провинцию Ляонин с рабочим визитом. В сентябре этого года в Приморье побывала группа госслужащих и предпринимателей северо-восточной территории. При этом бизнес Китая выразил интерес к закупкам российской рыбы и морепродуктов.

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