Китайская провинция Ляонин хочет закупать рыбопродукцию в Приморье

Приморский край посетила делегация госслужащих и предпринимателей из китайской провинции Ляонин. Бизнесмены КНР заинтересованы, в частности, в поставках российских рыбы и морепродуктов.

«У нас большие планы по сотрудничеству с Приморьем. Мы приехали на Восточный экономической форум, встретились с губернатором Приморского края, договорились развивать сотрудничество в сферах морских перевозок, промышленности и цифровых технологий», — отметил вице-губернатор Ляонина Гао Тао.

С китайской стороны в переговорах участвовали железнодорожное коммерческое управление развития города Далянь, Ляонинская индустриальная компания «Лонг Юань», Даньдунская компания по управлению и эксплуатации торговой зоны взаимного рынка «Гомэньвань». Все они заинтересованы в поставках в КНР рыбы, морепродуктов и других продуктов питания, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Приморья.

Еще один участник переговоров — международная логистическая компания «Лонг Pоуд», ее интересует сотрудничество с российским логистическим бизнесом, «стыковка» российских трейдеров для предоставления трансграничных логистических услуг.

Сотрудничество китайским предпринимателям предложили 10 компаний края из сфер торговли, туризма и логистики. Стороны нашли точки соприкосновения интересов, обменялись контактными данными и договорились продолжить переговоры для заключения экспортных контрактов.

«На данный момент совместно с предпринимателями из Китая в городе Далянь строится павильон, где будут продавать товары из Приморья. Кроме того, после успешной бизнес-миссии наших предпринимателей в эту провинцию, которая прошла летом, мы готовим еще одну бизнес-миссию осенью», — рассказал начальник отдела развития предпринимательства краевого минэкономразвития Иван Машунин.

Напомним, представители портов провинции Ляонин в рамках нынешнего визита посетили также Владивостокский морской рыбный порт.

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