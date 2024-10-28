Лососеводам Сахалинской области помогут с возмещением расходов

В Сахалинской области стартовал прием заявок от желающих компенсировать часть затрат на покупку кормов для подращивания молоди тихоокеанских лососей. В регионе также предусмотрена господдержка рыбоводов и в приобретении посадочного материала.

Министерство по рыболовству Сахалинской области объявило прием заявок на участие в 2024 г. в отборе на субсидирование затрат на покупку кормов для лососеводства. Документы можно подать с 28 октября по 7 ноября, сообщает корреспондент Fishnews.

Поддержка предприятий аквакультуры осуществляется в рамках областной госпрограммы развития рыбохозяйственного комплекса.

25 октября региональное ведомство завершило прием заявок по другому направлению субсидирования работы рыбоводов — приобретение оплодотворенной икры тихоокеанских лососей.

Цель оказываемой поддержки — содействовать развитию аквакультуры в регионе, отметил министр по рыболовству Иван Радченко. Сейчас в Сахалинской области действует 78 предприятий в сфере воспроизводства тихоокеанских лососей — самое большое количество в стране. С рыбоводных заводов в естественную среду выпускается около 1,5 млрд экземпляров молоди в год.

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