Дело о мошенничестве при продаже икры заслушают на Камчатке

В Камчатском крае жительницу Петропавловска-Камчатского обвиняют в продаже 13 кг испорченной икры. По информации правоохранителей, женщина была уже дважды судима за мошенничество.

Фигурантке инкриминируют преступление, предусмотренное частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в феврале прошлого года женщина разместила объявление в интернете о продаже икры. При этом фигурантка знала, что деликатес, подготовленный к продаже, был испорчен.

Чтобы отвести подозрения, женщина дала покупательнице для осмотра и пробы банку со свежим деликатесом. Затем она продала клиентке 7 кг испортившейся икры за 23 тыс. рублей, а позже еще 5 кг за почти 14 тыс. рублей, рассказали Fishnews в пресс-службе региональной прокуратуры.

После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд.

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