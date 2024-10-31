Федеральному центру и регионам предложено объединить усилия для развития экспорта

Владимир Путин дал ряд поручений по итогам расширенного заседания президиума Госсовета «О развитии экспорта». В список вошли задачи по поддержке работы на внешних рынках со стороны не только федеральных, но и региональных властей.

По итогам сентябрьского заседания президиума Госсовета президент поручил правительству совместно с профильной комиссией Госсовета подготовить план развития межрегионального сотрудничества РФ, предусматривающий показатели экспорта в отношении опорных стран. В работе должны участвовать исполнительные органы субъектов Федерации. Под опорными странами при этом понимаются значимые и перспективные импортеры российской продукции, не относящиеся к недружественным государствам. Должен быть определен механизм мониторинга реализации плана. Срок реализации поручения — 1 марта 2025 г., сообщает корреспондент Fishnews.

К этому же времени правительство РФ вместе с профильной комиссией Госсовета и Российским экспортным центром должны разработать и утвердить цифровой стандарт предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта. Предполагается, что доступ бизнеса к таким возможностям будет обеспечиваться с помощью информационной системы «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности.

До декабря правительству поручено дополнительно рассмотреть вопрос о дальнейшем финансировании за счет средств федерального бюджета центров поддержки экспорта в регионах.

До 1 апреля руководство страны ждет доклад правительства и регионов с оценкой прогнозных объемов экспорта несырьевых неэнергетических товаров до 2030 г. Раскладка должна быть дана по каждый основной номенклатурной группе, по направлениям экспорта и крупнейшим транспортно-логистическим коридорам. В работе должны принять участие производители. При необходимости поручено предусмотреть дополнительные меры по увеличению объема экспорта с учетом потребностей внутреннего рынка.

Президент поставил задачу правительству совместно с РЭЦ и при участии профильной комиссии Госсовета разработать и утвердить программу «Сделано в России». Ее цель — продвижение российской продукции за рубежом под одноименным национальным брендом.

Программа должна предусмотреть план совместных действий заинтересованных федеральных ведомств и исполнительных органов регионов по ее реализации.

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