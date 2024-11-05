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Согласно ветеринарно-сопроводительным документам, сырьем для филе гребешка, мяса камчатского краба, икры кеты, печени трески, мороженой воблы и судака стали аквариумные рыбки

Компания провела аквариумных рыбок как сырье для деликатесов

Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора выявило ввод в оборот потенциально некачественной и опасной рыбопродукции. По документам, компания произвела 73 тонны товаров из аквариумных рыбок.

Факт ввода в оборот сомнительной с точки зрения качества и безопасности продукции специалисты обнаружили, анализируя данные из компонента «Меркурий». Согласно ветеринарно-сопроводительным документам получалось, что из 48,5 тыс. аквариумных рыбок изготовлены филе гребешка, мясо камчатского краба, икра кеты, печень трески, мороженая вобла и судак.

Было указано производство на площадке в городе Невель Псковской области. Однако при выезде инспекторы установили, что на самом деле такая деятельность там не осуществляется.

Несмотря на то, что площадка компании оказалась фантомной, ранее ее регистрацию в федеральной государственной информационной системе в сфере ветеринарии подтвердил сотрудник комитета по ветеринарии Псковской области, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Управление обратилось в ветеринарную службу региона для исключения производственной площадки из информационной системы и получения разъяснений. Также ведомство обратило внимание на необходимость усиления контроля за регистрацией производственных площадок.

Регистрация уполномоченного лица компании аннулирована. О выпуске в обращение потенциально некачественной и опасной продукции теперь известно правоохранительным органам Псковской области, отметили в пресс-службе.

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