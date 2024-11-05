Субсидии по краболовам урезали на 40%

Правительство сократило почти на 1,4 млрд рублей объем финансирования, предусмотренного в текущем году для субсидирования строительства краболовных судов в Дальневосточном федеральном округе.

Государство направит 1,9 млрд рублей на поддержку строительства судов рыбопромыслового флота на верфях Дальнего Востока. Выделенные Минмпромторгу средства предназначены для возмещения части затрат на суда-краболовы, которые обязаны построить победители аукционов по крабовым квотам.

Как сообщает корреспондент Fishnews, ранее на эти цели в 2024 г. предполагалось направить почти 3,3 млрд рублей. Субсидии планировалось предоставить на строительство 7 краболовных судов, но теперь их количество уменьшено до 6.

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