Крабовый аукцион второго этапа дошел до Севера

Росрыболовство объявило аукцион по продаже долей крабовой квоты в инвестиционных целях — 2022 на Северном бассейне. Реализовать планируется права на промысел камчатского краба в Баренцевом море.

Аукцион по продаже долей квоты добычи камчатского краба в Баренцевом море запланирован на 13 ноября. Всего на торги выставлено пять долей квоты по 20%. Покупатели трех лотов должны принять на себя обязательства по строительству промысловых судов. Еще два лота продаются под создание крупных логистических комплексов (объекты инвестиций, напомним, определены распоряжением правительства от 14 июня 2023 г. № 1575 ).

Как сообщает корреспондент Fishnews, торги пройдут в электронной форме на площадке РАД. Заявки на участие будут приниматься с 28 октября по 11 ноября. Стартовая цена лота — свыше 12,8 млрд рублей.

Напомним, что доли квоты на вылов камчатского краба Северного бассейна распределялись и по итогам аукциона первого этапа, проходившего в 2019 г. Аукцион второго этапа был сдвинут на 2024 г. — в Росрыболовстве решение объясняли тем, что Северный бассейн столкнулся с перестройкой поставок краба и нужно время, чтобы увеличить отдачу от торгов для бюджета

Аукцион второго этапа по крабам Дальневосточного бассейна прошел осенью 2023 г.

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