Минвостокразвития предлагает развивать поставки рыбы в Узбекистан

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в числе перспективных направлений торговли с Узбекистаном назвал поставки в азиатскую республику рыбы и морепродуктов.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков встретился в Узбекистане с руководителями ведомств и участвовал в мероприятиях вице-премьера Дмитрия Чернышенко, рассказали Fishnews в пресс-службе министерства.

Одним из перспективных направлений развития торговли между двумя странами может стать налаживание поставок рыбы и морепродуктов с Дальнего Востока и Арктики в Узбекистан, а со стороны республики — увеличение объемов ввоза на эти российские территории фруктов и овощей, считает министр.

«Мы видим большую перспективу в налаживании регулярных поставок морепродуктов с Дальнего Востока и Арктики в Узбекистан. Чтобы в республику из России шла рыба, а отсюда забирали свежие фрукты и овощи. Логистический процесс выглядит очень логичным — рефрижераторы и в обратном направлении будут идти заполненными», — заявил Алексей Чекунков.

Главным итогом визита стало решение о принятии сторонами дорожной карты о налаживании практического сотрудничества между регионами Узбекистана и Дальним Востоком России, отметили в пресс-службе министерства.

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