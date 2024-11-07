Общее собрание ВАРПЭ обсудит непростую ситуацию в отрасли

Совет Всероссийской ассоциации рыбопромышленников по итогам голосования решил провести общее собрание ВАРПЭ 5 декабря. На площадке национального бизнес-объединения — РСПП — предполагается обсудить ухудшение финансового положения предприятий и возможные меры поддержки.

«Ухудшение финансового положения рыбопромышленных предприятий уже вышло за стены бухгалтерий отдельных предприятий и превратилось в системную проблему, которая способна парализовать инвестиционные проекты и привести к крупномасштабным сбоям в работе рыбохозяйственного комплекса. В складывающейся ситуации необходимы решительные меры по снижению регуляторной нагрузки на инвесторов и меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса», — рассказали Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ.

Ассоциация уже неоднократно поднимала проблему финансового положения отрасли. Производственные издержки за период с 2017 по 2022/2023 гг. в секторах рыбодобычи и рыбопереработки выросли в два раза — со 177 млрд рублей до 351,6 млрд рублей и со 112 млрд рублей до 241,4 млрд рублей соответственно. В аквакультуре себестоимость увеличилась еще больше — в четыре раза, с 7,4 млрд рублей до 31,5 млрд рублей.

Задолженность по кредитам в рыбной отрасли к началу октября превысила 1,1 трлн рублей, приводила данные ВАРПЭ. Это проблема номер один для предприятий. По оценкам ассоциации, в 2025 г. платежи по кредитам превысят налоги отрасли и составят около 85 млрд рублей, оплата тела кредитов — порядка 65 млрд рублей.

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