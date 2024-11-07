Октябрь в Приморье оказался богат на браконьеров

В Приморском крае инспекторы рыбоохраны в октябре составили протоколы в отношении 775 нарушителей. Это в 3,1 раза больше, чем в сентябре.

В годовом отношении эффективность работы рыбоохраны также значительно выросла, рассказали Fishnews в пресс-службе Приморского теруправления Росрыболовства. По сравнению с октябрем 2023 г., когда на водных объектах края было выявлено 594 нарушителя, в октябре этого года показатели выросли на 30%.

25 октября в крае официально закрылась лососевая путина. Сейчас идет вылов красной рыбы для воспроизводства и в научных целях. Инспекторы Приморского теруправления обеспечивают охрану нереста.

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