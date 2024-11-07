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Президент Владимир ПУТИН. Фото пресс-службы главы государства

Президент обратил внимание на стоимость проводки по Севморпути

Глава государства Владимир Путин предложил подумать над формированием более эффективных тарифов на ледокольную проводку грузов по Северному морскому пути.

Президент по видеосвязи принял участие в церемонии спуска на воду атомного ледокола «Чукотка», сообщили Fishnews в пресс-службе главы государства. Новый ледокол строится на Балтийском заводе по заказу госкорпорации «Росатом». Он стал пятым по счету атомоходом проекта 22220, задача которых — обеспечение круглогодичной навигации в Арктике.

«От укрепления ледокольного флота страны прямо зависит реализация наших планов по обустройству арктических территорий, по наращиванию грузопотока на трассах Северного морского пути», — подчеркнул Владимир Путин.

Он предложил провести специальное совещание — глубоко проработать, подготовить и в комплексе обсудить все вопросы по перспективному развитию Северного морского пути, «выйти при этом на конкретные, предметные решения».

«В частности, нужно подумать над формированием более эффективных тарифов на ледокольную проводку грузов, чтобы возможность пользоваться такими услугами была у большего числа перевозчиков, отправителей, — обратил внимание президент. — Тем более что с каждым годом интерес к этому маршруту растет – как со стороны российских, так и зарубежных компаний — и, уверен, будет расти».

В завершение церемонии глава государства привел достигнутые и ожидаемые цифры: «В позапрошлом году перевозили по Северному морскому пути 34 млн тонн, в 2023-м — 36, в этом году будет 37,6, где-то около 38, а в 2030-м, уверен, будет более 100 млн тонн».

Это большие планы, их реализация внесет существенный вклад в развитие транспортной инфраструктуры России, сделает Северный морской путь очень привлекательным и для российских перевозчиков, и для наших партнеров за рубежом, отметил Владимир Путин.

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Fishnews

  • Президент Владимир ПУТИН. Фото пресс-службы главы государства
  • Владимир ПУТИН по видеосвязи принял участие в церемонии спуска на воду атомного ледокола «Чукотка». Фото пресс-службы президента
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