Копилка российского вылова продолжает пополняться

С начала года российские предприятия освоили в общей сложности 4,36 млн тонн рыбы и морепродуктов. В том числе Дальневосточный бассейн принес более 3,3 млн тонн.

Минтая на Дальнем Востоке поймали свыше 1,79 млн тонн, трески — 97,9 тыс. тонн, тихоокеанской сельди — 361,1 тыс. тонн (+51,2 тыс. тонн к уровню прошлого года), камбал — 57,8 тыс. тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне наловили 402,3 тыс. тонн водных биоресурсов. Освоено 204,6 тыс. тонн трески, 54,1 тыс. тонн пикши, 51,7 тыс. тонн мойвы (+28,6 тыс. тонн).

Западный бассейн принес рыбакам 63,9 тыс. тонн, в том числе 33,7 тыс. тонн шпрота и 21,4 тыс. тонн балтийской сельди.

В Азово-Черноморском бассейне добыли 27,7 тыс. тонн. Предприятия, в частности, взяли 9,7 тыс. тонн хамсы (+0,9 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне выловили 62,1 тыс. тонн. Из них 20,9 тыс. тонн пришлось на кильку и 16,3 тыс. тонн — на частиковые виды рыб.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот освоил в целом почти 441,684 тыс. тонн.

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