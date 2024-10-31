Рыбоводы готовятся к непростым временам

По оценкам Росрыбхоза, общероссийский объем производства продукции товарной аквакультуры в 2024 г. при определенных условиях может превысить 400 тыс. тонн. Но бурного роста ждать не стоит — сектор скорее рискует перейти в режим выживания.

По итогам трех кварталов 2024 г. основные показатели работы предприятий и организаций, входящих в состав Ассоциации «Росрыбхоз», остаются в положительной зоне. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общая добыча рыбы выросла на 4,8%, реализация продукции товарной аквакультуры — на 3,1%, выпуск пищевой рыбной продукции, включая консервы, — на 3,6%.

Рост объемов реализации продукции отмечается почти во всех федеральных округах, где работают члены Росрыбхоза: в Центральном — на 2,2%, в Северо-Западном — на 3,7%, в Южном — на 4,4%, в Северо-Кавказском — на 20,6%, в Уральском — на 31,7% и в Сибирском — на 4,8%. Как сообщает корреспондент Fishnews, на проблемы со сбытом не жалуются ни хозяйства, выращивающие недорогую рыбу вроде карпа и растительноядных, ни производящие более премиальный продукт форелеводы и лососеводы.

Однако ждать от аквакультуры новых рекордов, к которым за последние годы все привыкли, в ближайшее время не стоит. На заседании правления Росрыбхоза 30 октября члены ассоциации отмечали, что сектор развивается скорее по инерции и предпосылок к увеличению производства товарной рыбы и рыбопосадочного материала в текущей ситуации не видно.

По оценкам отраслевого объединения, при определенных условиях объемы производства продукции товарной аквакультуры в целом по стране к концу года могут повторить прошлогодние достижения — 402 тыс. тонн. Эти цифры соответствуют обновленным показателям стратегии развития рыбохозяйственного комплекса, отметил директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза Евгений Кац.

Одной из главных проблем представители бизнеса назвали усложнение доступа к льготному кредитованию, особенно к краткосрочным займам до года, которые направлялись на приобретение кормов, ветпрепаратов и рыбопосадочного материала. В результате предприятия в южных регионах не смогли закупить достаточно зерна для кормления рыбы, что в свою очередь может привести к снижению объемов ее выращивания в высокоинтенсивных хозяйствах.

«Нет денег — не будет рыбы, — предупредил управляющий ростовской ассоциации «Большая рыба» Александр Ершов. — Мы должны весной точно знать, сколько посадить рыбы на гектар. А мы посадим ровно столько, сколько можем прокормить. Если ошибемся, то попадем в большие неприятности».

Эффективность работы рыбоводов по-прежнему в значительной мере сдерживается претензиями со стороны различных ведомств и госучреждений. Например, переоценку кадастровой стоимости земель под прудами — с повышением цены порой в десятки раз — предприятия вынуждены оспаривать в судах. Или требование строить очистные сооружения — в Московской области его выполнение увязывают с продлением решения на водопользование.

«На региональном уровне много мер поддержки принимается, на федеральном. Но мы у себя в Приморском крае сталкиваемся на местах с чиновниками муниципалитета, которые, скажем так, все эти поручения, которые даются руководством страны, субъекта, попросту саботируют», — поддержал коллег председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев.

Наиболее острые вопросы представители рыбоводного сообщества планируют поднять в рамках парламентских слушаний, которые 31 октября организует Совет Федерации.

Участники заседания обратили внимание на необходимость более тесного взаимодействия с ВНИРО и его филиалами и важность поддержки со стороны науки, например, в таких вопросах, как предоставление данных о естественной рыбопродуктивности водоемов или расчет реального ущерба, наносимого водозаборами рыбхозов. Председатель правления Росрыбхоза Василий Глущенко также напомнил о сложившейся практике проведения выездных совещаний и попросил членов ассоциации направить свои предложения для формирования перечня тем и вопросов, которые стоит рассмотреть в таком формате в будущем году.

Члены правления подвели итоги участия предприятий Росрыбхоза в 26-й выставке «Золотая осень», которая проходила в Москве с 9 по 12 октября. На выставке Росрыбхоз традиционно выступил с экспозицией «Товарное рыбоводство», где помимо информационных и справочных материалов демонстрировались объекты культивирования и продукция из выращенной рыбы. А в бассейне можно было увидеть живых представителей наиболее популярных пород и одомашненных видов рыб — карповых, растительноядных, лососевых, осетровых и сомовых. По результатам конкурса «За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства» члены Росрыбхоза были награждены 11 золотыми медалями.

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