Новости
Перспективы и потребности рыбоводной отрасли традиционно рассматривались на заседании правления Ассоциации «Росрыбхоз»

Рыбоводы готовятся к непростым временам

По оценкам Росрыбхоза, общероссийский объем производства продукции товарной аквакультуры в 2024 г. при определенных условиях может превысить 400 тыс. тонн. Но бурного роста ждать не стоит — сектор скорее рискует перейти в режим выживания.

По итогам трех кварталов 2024 г. основные показатели работы предприятий и организаций, входящих в состав Ассоциации «Росрыбхоз», остаются в положительной зоне. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общая добыча рыбы выросла на 4,8%, реализация продукции товарной аквакультуры — на 3,1%, выпуск пищевой рыбной продукции, включая консервы, — на 3,6%.

Рост объемов реализации продукции отмечается почти во всех федеральных округах, где работают члены Росрыбхоза: в Центральном — на 2,2%, в Северо-Западном — на 3,7%, в Южном — на 4,4%, в Северо-Кавказском — на 20,6%, в Уральском — на 31,7% и в Сибирском — на 4,8%. Как сообщает корреспондент Fishnews, на проблемы со сбытом не жалуются ни хозяйства, выращивающие недорогую рыбу вроде карпа и растительноядных, ни производящие более премиальный продукт форелеводы и лососеводы.

Однако ждать от аквакультуры новых рекордов, к которым за последние годы все привыкли, в ближайшее время не стоит. На заседании правления Росрыбхоза 30 октября члены ассоциации отмечали, что сектор развивается скорее по инерции и предпосылок к увеличению производства товарной рыбы и рыбопосадочного материала в текущей ситуации не видно.

По оценкам отраслевого объединения, при определенных условиях объемы производства продукции товарной аквакультуры в целом по стране к концу года могут повторить прошлогодние достижения — 402 тыс. тонн. Эти цифры соответствуют обновленным показателям стратегии развития рыбохозяйственного комплекса, отметил директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза Евгений Кац.

Одной из главных проблем представители бизнеса назвали усложнение доступа к льготному кредитованию, особенно к краткосрочным займам до года, которые направлялись на приобретение кормов, ветпрепаратов и рыбопосадочного материала. В результате предприятия в южных регионах не смогли закупить достаточно зерна для кормления рыбы, что в свою очередь может привести к снижению объемов ее выращивания в высокоинтенсивных хозяйствах.

«Нет денег — не будет рыбы, — предупредил управляющий ростовской ассоциации «Большая рыба» Александр Ершов. — Мы должны весной точно знать, сколько посадить рыбы на гектар. А мы посадим ровно столько, сколько можем прокормить. Если ошибемся, то попадем в большие неприятности».

Эффективность работы рыбоводов по-прежнему в значительной мере сдерживается претензиями со стороны различных ведомств и госучреждений. Например, переоценку кадастровой стоимости земель под прудами — с повышением цены порой в десятки раз — предприятия вынуждены оспаривать в судах. Или требование строить очистные сооружения — в Московской области его выполнение увязывают с продлением решения на водопользование.

«На региональном уровне много мер поддержки принимается, на федеральном. Но мы у себя в Приморском крае сталкиваемся на местах с чиновниками муниципалитета, которые, скажем так, все эти поручения, которые даются руководством страны, субъекта, попросту саботируют», — поддержал коллег председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев.

Наиболее острые вопросы представители рыбоводного сообщества планируют поднять в рамках парламентских слушаний, которые 31 октября организует Совет Федерации.

Участники заседания обратили внимание на необходимость более тесного взаимодействия с ВНИРО и его филиалами и важность поддержки со стороны науки, например, в таких вопросах, как предоставление данных о естественной рыбопродуктивности водоемов или расчет реального ущерба, наносимого водозаборами рыбхозов. Председатель правления Росрыбхоза Василий Глущенко также напомнил о сложившейся практике проведения выездных совещаний и попросил членов ассоциации направить свои предложения для формирования перечня тем и вопросов, которые стоит рассмотреть в таком формате в будущем году.

Члены правления подвели итоги участия предприятий Росрыбхоза в 26-й выставке «Золотая осень», которая проходила в Москве с 9 по 12 октября. На выставке Росрыбхоз традиционно выступил с экспозицией «Товарное рыбоводство», где помимо информационных и справочных материалов демонстрировались объекты культивирования и продукция из выращенной рыбы. А в бассейне можно было увидеть живых представителей наиболее популярных пород и одомашненных видов рыб — карповых, растительноядных, лососевых, осетровых и сомовых. По результатам конкурса «За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства» члены Росрыбхоза были награждены 11 золотыми медалями.

Читайте также: Сенаторы предлагают посмотреть на возможности сдвижки рыбоводных участков

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Перспективы и потребности рыбоводной отрасли традиционно рассматривались на заседании правления Ассоциации «Росрыбхоз»
  • С предложениями по организации работы выступил председатель правления Росрыбхоза Василий ГЛУЩЕНКО
  • Заседание правления Ассоциации «Росрыбхоз»
  • Заседание правления Ассоциации «Росрыбхоз»
  • Острых для рыбоводов тем хватает. Об этом говорит выступление управляющего ростовской ассоциации «Большая рыба» Александра ЕРШОВА
  • ситуации в марикультуре рассказал председатель ДВ СПМ Роман ВИТЯЗЕВ
  • Руководство Росрыбхоза передало коллегам награды с выставки «Золотая осень»
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: аквакультуравыставкамоскваосетровых
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    В отрасли идет глобальная модернизация

    Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

    Председатель правления Россельхозбанка

    Борис ЛИСТОВ

    Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

    Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

    Губернатор Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

    Все материалы

    Интервью

    Министр по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

    Министр по рыболовству Сахалинской области

    Иван РАДЧЕНКО

    Мы стремимся постоянно улучшать условия для рыбаков-любителей

    Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ. Фото пресс-службы ESG

    Генеральный директор Expo Solutions Group

    Иван ФЕТИСОВ

    Форум и выставка растут органично

    Генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

    Генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр»

    Артем ШЕВЧЕНКО

    Производители оборудования и рыбаки должны работать слаженно

    Генеральный директор компании «Шифудо» Анатолий БУРКОВ

    Генеральный директор компании «Шифудо»

    Анатолий БУРКОВ

    Торговые сети готовы к экспериментам с рыбной полкой

    Все интервью

    Личное мнение

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

    Герман ЗВЕРЕВ

    Статистическая слепота как причина изобретения «финансовой продразверстки» для рыбаков

    Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

    Председатель Рыбного союза

    Александр ПАНИН

    В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

    Все материалы

    Крупным планом

    За прошедшие 20 лет компания значительно диверсифицировала свою деятельность

    НПК МСА: Конструируем будущее, стремясь к совершенству

    Девять предприятий Крайрыбакколхозсоюза расположены в самом северном в Хабаровском крае районе — Охотском

    Для защиты рыбацких интересов

    В России специально для рыбацкого флота разработана автоматизированная система управления технологическими процессами

    Новые принципы и подходы к управлению судами рыбопромыслового флота при решении задач поиска и облова косяков рыбы

    На круглом столе Россельхозбанка «Рыба есть» эксперты обсудили, что поможет повышению потребления рыбопродукции в стране

    Несравненная наша рыба: участники рынка ищут пути по росту потребления рыбопродукции в России

    События

    В этом году организаторы анонсировали участие в выставке и форуме более 400 компаний

    Новых партнеров и идеи искал бизнес на выставке в Санкт-Петербурге

    Владморрыбпорт принимает уловы «красной» путины

    Лососевая пора: портовики Владивостока принимают уловы путины

    Все события

    Продвигая рыбу

    Результатами первого года реализации программы «Дальневосточный минтай» Ассоциация добытчиков минтая поделилась на круглом столе «Российская рыба: как стимулировать рост потребления». Фото пресс-службы АДМ

    Минтай завоевывает репутацию на внутреннем рынке

    Делать рыбу более популярной среди россиян планируется в том числе через сегмент HoReCa

    От корректной статистики до фестивалей: что включили в дорожную карту по росту рыбного потребления

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.