Лидирует центр: объединения отрасли составили рейтинг рыбных продаж

Центральный федеральный округ занимает первое место по объемам продаж продукции из основных промысловых рыб — минтая, трески, пикши и сельди, показывает рейтинг, составленный АСРФ совместно с Рыбным союзом.

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) совместно с Рыбным союзом изучили данные по объемам продаж в российских федеральных торговых сетях продукции из основных промысловых видов рыбы. Это мороженый минтай, филе и фарш из минтая, мороженые треска и пикша, а также сельдь.

На основе анализа составлен региональный рейтинг рыбных продаж (за исключением Дальнего Востока, где федеральные сети не занимают лидирующие позиции в продажах рыбы).

Лидер по продажам исследуемых видов продукции (как в совокупности, так и по каждому виду отдельно) — ЦФО, сообщили Fishnews в пресс-службе Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота.

На втором и третьем местах — «рыбные» Приволжский и Северо-Западный регионы. При этом они ощутимо отстают от ЦФО: на 57% и 67% соответственно.

За ними следуют Уральский, Южный и Сибирский. Самые низкие продажи по всем позициям ожидаемо — в регионе мясоедов, на Северном Кавказе. Отставание от лидера по продажам здесь почти 97%.

По всем позициям, кроме мороженого минтая, тройка лидеров неизменна — это ЦФО, СЗФО и Приволжский регион. При этом внутри тройки второе и третье места не постоянны и меняются в зависимости от продукта. По продажам мороженого минтая Северо-Запад уступил место в тройке Уральскому региону с разницей в объеме продаж в 9,4%.

Результаты анализа отраслевые объединения представили в инфографике.

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