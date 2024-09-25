Дорожную карту по повышению потребления рыбы, утвержденную правительством нынешним летом, на Fishnews уже комментировали производители продукции. Однако важнейшие участники рынка — это также ритейлеры. Какие перспективы сегодня видят у рыбы и морепродуктов в торговой сети «Перекресток» (Х5 Group), рассказала директор по развитию категорий «фрукты, овощи и ультрафреш» Александра Сухарева .

— Александра, как рыбная продукция представлена в ассортименте «Перекрестка»? Что это за категории (охлажденная, мороженая неразделанная рыба, полуфабрикаты и т.д.)? Каким образом представлена продукция из рыбы российского Дальнего Востока?

— У нас есть замороженная рыба, гастрономия и охлажденная продукция. «Перекресток» выгодно отличается от магазинов у дома в первую очередь свежей охлажденной рыбой, которая не была подвержена заморозке. В заморозке мы фокусируемся на рыбе однократной заморозки. В «Перекрестке» также широкий ассортимент рыбной гастрономии, который мы развиваем как в бренде, так и на традиционном прилавке.

Дальневосточная рыба представлена во всех трех направлениях. В первую очередь это замороженная продукция и рыбный гастроном. Сельдь, горбуша холодного и горячего копчения — это наши топы продаж.

— Часто, когда обсуждают темы рыбного потребления, поднимается вопрос: насколько дальневосточная рыба известна покупателям в западной части страны. И как сделать так, чтобы рыбе было проще попасть на прилавки в центральной части страны, ведь это большие расстояния.

— Дальневосточная рыба представлена в торговых сетях, и безусловно потребитель с ней знаком. Однако в целом уровень потребления рыбы пока что низкий, и необходима реализация всего комплекса мероприятий, направленных на популяризацию потребления дальневосточной рыбы. За год-два благодаря всем участникам отрасли удалось сделать шаги навстречу друг другу, чтобы упростить доступ рыбы на полку, но впереди еще предстоит большая работа по выстраиванию товаропроводящих цепочек поставок.

— Каким требованиям должна отвечать рыбная продукция, чтобы присутствовать в «Перекрестке»?

— Для нас обеспечение качества продукции — это первоочередная задача. Сначала качество, затем — все остальные параметры. Исследования рыбного рынка также показывают, что для покупателя критерий качества важнее цены. При построении отношений с нашими партнерами и формировании ассортиментной матрицы мы всегда исходим из потребностей покупателя.

Поэтому если говорить о дальневосточной рыбе, то для нас важно, чтобы продукция, если это возможно, была однократной заморозки. Еще один важный момент — содержание глазури, это один из критериев выбора покупателей и мы тщательно контролируем этот показатель. Также в зоне нашего внимания — размерный ряд рыбы (с нашими партнерами мы определяем, какой размерный ряд допустим) и целостность упаковки.

— Качество в приоритете. И, очевидно, стабильность поставок?

— Да, стабильность поставок тоже важный критерий, поэтому со всеми стратегическими партнерами мы фиксируем долгосрочные объемы поставок. Все наши стратегические партнеры, включая поставщиков СТМ, проходят аудит. Сотрудники отдела качества выезжают на предприятия и оценивают производственную площадку с точки зрения мощностей и стандартов качества.

— Насколько СТМ представлен в вашей сети, если говорить именно о рыбе?

— В этом году мы запустили новую собственную торговую марку «Люди любят». В ДНК бренда заложена работа с рыбодобытчиками для отслеживания сырья. Мы активно развиваем эту торговую марку и планируем до конца года сформировать линейку продукции, которая закроет все основные потребности покупателей. Это будет рыба как Дальнего Востока, так и других регионов вылова.

— Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики в июне сообщала, что «Перекресток» в этом году присоединится к программе поставок рыбопродукции с Камчатки в федеральные торговые сети. Этот проект с федеральным ритейлом инициировало правительство Камчатского края совместно с Минвостокразвития и КРДВ. Планы по участию «Перекрестка» уже реализованы?

— Да, действительно мы подключились к этой программе. На Восточном экономическом форуме было подписано соглашение между X5 Group, Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительством Камчатского края и Рыбным союзом.

Мы считаем, что этот проект очень важен, он способствует продвижению рыбной продукции в центральной части России, повышению ее качества. В этом году у нас была выездная сессия, в ходе которой состоялись переговоры с добытчиками, рабочая группа с правительством Камчатского края. Были намечены пути для развития, в первую очередь — для упрощения логистики и взаимодействия с торговыми сетями. Этот проект у нас сейчас находится в стадии разработки и обсуждения.

— Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отмечал: хотелось бы, чтобы проект встал на рыночные рельсы. То есть идея такова, что региональные власти и федеральные госструктуры дают программе путевку в жизнь, а дальше она планомерно реализуется уже без прямого административного участия. Как вы считаете, что важно, чтобы проект был жизнеспособен и развивался?

— Я полностью поддерживаю, что отношения должны строиться на рыночных условиях. Каждая сторона должна понимать, почему ей это интересно. Тогда проект будет жить и развиваться и мы добьемся решения задачи. А она у нас общая — увеличить потребление рыбы.

На данный момент поддержка нужна. В ходе дискуссии мы поняли, в чем узкое место. Условия, по которым работают рыбаки, и условия, по которым работают сети в центральной части страны, кардинальным образом отличаются. И необходима товаропроводящая цепочка, которая нас соединит, — прозрачная и без лишних прослоек. Тем самым мы повысим качество рыбной продукции и снизим цену.

— О какой рыбе говорили с камчатскими коллегами?

— Прежде всего, конечно, X5 Group интересует минтай. Также это красная рыба. «Перекрестку» очень интересна нерка. Мы считаем, что потенциально это рыба с очень высокой точкой роста продаж , и наша задача — ее продвигать, рассказывать о ней потребителю.

Также в зоне внимания — кальмар, горбуша и чавыча. Последней добывают не так много — это больше как деликатес. И не все знают о чавыче, не все ее пробовали. «Перекресток» также заинтересован в этой рыбе, чтобы у покупателей была возможность ее попробовать.

— Вы упомянули кальмар. Замечательный вид морепродуктов. И наши предприятия выпускают из него легкую в приготовлении продукцию. А как у вас в целом представлена эта категория — морепродукты: креветки, мидии и т.д.?

— Если говорить про морепродукты Дальнего Востока, то пока в значительном объеме представлен только кальмар. Мы договариваемся сейчас о поставках креветок, гребешка и краба — пока это очень маленький объем продаж либо вообще не представленные продукты. Планируем изучать сферу, связанную с морепродуктами, и развивать эту область.

— Мне кажется, сейчас рынки находятся в очень подвижном состоянии. Меняется система поставок у российских добывающих предприятий. Неслучайно в прошлом году Ассоциация добытчиков минтая запустила программу по продвижению продукции из минтая на внутреннем рынке — «Дальневосточный минтай». На мой взгляд, сейчас время, когда можно искать новые ниши.

— Да, и отрадно заметить, что мы движемся с основными участниками рынка в одном направлении. На Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге мы подписали с Ассоциацией добытчиков минтая соглашение о сотрудничестве. Мы верим в будущее этой рыбы на рынке. Пока, на мой взгляд, она недооценена в центральной части России.

У нас также уже есть совместный проект с РРПК, который показывает, что при повышении качества продукции, прозрачной цепочке поставок, грамотном маркетинге наблюдается рост продаж. У минтая очень большой потенциал в центральной части России.

— Некоторое время назад в рамках проекта «Сильная переработка — гордость отрасли» мы обсуждали с представителями рыбоперерабатывающего сектора, Рыбным союзом вопросы взаимодействия с сетями. Как отметили представители бизнеса: ритейл постоянно ищет новые продукты. Вы тоже видите эту тенденцию: современный потребитель хочет чего-то нового, удобного в приготовлении, новых вкусов, а сети стремятся удовлетворить этот запрос.

— Сильная переработка — это не просто гордость отрасли, а необходимое условие для развития рынка и увеличения потребления. Перерабатывающие предприятия — неотъемлемый элемент товаропроводящей цепи. Без них мы не сможем реализовать те проекты, которые наметили.

Если говорить про поиски новых продуктов, вкусов, то да, это актуально. Но на первое место мы ставим именно качество. Это для нас приоритет — дать покупателю качественную, вкусную рыбу, познакомить его с ней.

Действительно, есть такой барьер в потреблении рыбы, как непонимание, как ее готовить. Особенно это ограничение заметно среди молодежи. В ответ на это мы внедряем в ассортиментную матрицу линейку ready-to-cook, то есть продукцию, подготовленную для приготовления. Считаем, что это направление будет и дальше развиваться.

Также мы считаем, что отрасль будет двигаться в сторону сокращения порций. Это, наверное, общий тренд: состав домохозяйств сокращается. И от тушек мы постепенно переходим к стейкам, более маленькой упаковке.

— Вы уже не раз упоминали потребление рыбы. В июле вице-премьер Дмитрий Патрушев утвердил дорожную карту по увеличению внутреннего потребления рыбной продукции на период до 2030 года. «Перекрестку» было бы интересно участвовать в реализации таких программ?

— Интересно, и мы обязательно будем участвовать в такой работе. Дорожную карту мы получили. И еще раз подчеркну: мы заинтересованы в росте потребления рыбной продукции. Мы на связи с ассоциациями и Рыбным союзом.

Достижение цели повышения потребления не лежит в области работы какой-то одной конкретной организации. Это задача всего рынка — добытчиков, переработчиков, дистрибьюторов, ритейла, органов власти (в части поддержки и популяризации). Когда мы объединимся и будем вместе реализовывать дорожную карты, безусловно, мы придем к цели.

— Хотелось бы, чтобы вы подробнее рассказали, какая работа проводится в сети по продвижению рыбной продукции. И какие планы в этом направлении?

— Во-первых, мы каждую неделю организуем промоактивности по рыбе. Предлагаем что-то новое покупателю, со скидкой, чтобы бы возможность попробовать. Продвигаем нашу линейку СТМ.

Во-вторых, мы участвуем по всех тематических фестивалях. Рыбная неделя в Москве, «О!Мега Вкус». Также используем наружную рекламу, радиорекламу, привлекаем СМИ. За 2024 году у нас 25 млн просмотров нашей рекламы.

Планируем совместно с нашими партнерами создать видеоролик. Он будет транслироваться и в наших магазинах, и вне их и знакомить с отраслью — промыслом и переработкой. Сейчас не все покупатели знают, как мы получаем рыбу. Есть определенное недоверие. И мы будем показывать свою экспертность в этой сфере.

Продолжим всю работу, которая есть сейчас. Фестивали, промоакции — все это будет и в дальнейшем. Планируем публикации в СМИ. Мы в этом направлении активны, и наша активность будет только расти.

Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews

Сентябрь 2024 г.