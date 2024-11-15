Иваси внесла весомый вклад в уловы Приморского края

Рыбопромышленные предприятия Приморского края в этом году добыли почти 111 тыс. тонн сардины-иваси. В промысле участвовал целый ряд компаний региона.

Объемы добычи сардины-иваси составили 14% от общего вылова рыбы компаниями Приморского края в этом году, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

Как рассказали в министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов края, НБАМР, ПБФТ, РК «Приморец», «Эльбрус», РК «Новый мир», «Новострой», «Южморрыбфлот» вели промысел сардины в Северо-Курильской и Южно-Курильской зонах Дальневосточного бассейна.

«Хорошая промысловая обстановка позволяла ежесуточно добывать более тысячи тонн сардины», — отметили в пресс-службе.

Напомним, что, по данным отраслевой науки, к 11 ноября предприятия Дальнего Востока поймали более 493 тыс. тонн сардины-иваси.

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