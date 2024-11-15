На Байкале завершился традиционный учет нерпы

Специалисты Байкальского филиала ВНИРО завершили осенний сбор материала для оценки структуры популяции нерпы. Полученные данные в том числе будут использоваться при обосновании допустимых объемов добычи для КМНС.

Научные группы работали в октябре и ноябре на трех участках озера — Чивыркуйском заливе, Северном Байкале, Селенгинском мелководье (заливе Провал). Все отловленные особи были измерены и взвешены, также был отобран первичный биологический материал для определения возраста и изучения питания животных.

Мониторинг популяции байкальской нерпы — одна из основных задач филиала. Исследования ежегодно включаются в план приоритетных экспедиций, отмечают специалисты.

Состояние популяции за последние четыре года ученые оценивают как довольно благополучное. Численность эндемика находится на уровне 150-160 тыс. экземпляров, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

После камеральной обработки взятых проб специалисты проведут расчеты численности нерпы и обоснования допустимых объемов традиционной добычи представителями коренных малочисленных народов.

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