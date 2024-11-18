Креветка Японского моря и трубач Охотского моря ждут покупателей

С 18 ноября открылся прием заявок на участие в торгах по продаже долей квот для промысла креветки и трубачей в Дальневосточном бассейне. Аукционы по новым правилам будут проходить в электронном формате.

На торги на площадке РАД выставлены две доли квоты для промысла трубачей — в Северо-Охотоморской и Западно-Камчатский подзонах — и две доли квоты северной креветки — в подзоне Приморье и Западно-Сахалинской подзоне.

Прием заявок продлится до 3 декабря, сообщает корреспондент Fishnews. А сами аукционы запланированы на 5 декабря.

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