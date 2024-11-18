Для рыбалки на реках и озерах определили допустимый вылов

Минсельхоз утвердил общий допустимый улов водных биоресурсов во внутренних водах, за исключением морских, на предстоящий год. Из документа можно узнать, какие объемы разрешены к освоению в рамках разных видов рыболовства на озерах, реках и водохранилищах страны.

Общий допустимый улов во внутренних водах, за исключением внутренних морских вод, на 2025 г. утвержден приказом Минсельхоза от 7 ноября 2024 г. № 667.

Как сообщает корреспондент Fishnews, традиционно ОДУ дается с разделением по регионам и водным объектам. Так, можно узнать, сколько разрешено к вылову на Ладожском и Онежском озерах, в бассейне Енисея, на озере Ханка, на Волге и т.д.

Напомним, что общие допустимые уловы затем распределяются по видам квот: для научных исследований, организации любительской рыбалки, промышленного лова и т.д. С помощью ОДУ регулируется добыча не всех видов водных биоресурсов: некоторые осваиваются в режиме возможного вылова.

Общий допустимый улов в морских районах на предстоящий год утвержден приказом Росрыболовства от 2 октября 2024 г. № 567.

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