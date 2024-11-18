НАО дождался лимитов чира

Со следующего года предприятия Ненецкого автономного округа смогут возобновить добычу чира на реке Печора. Рекомендованный объем вылова на 2025 г. составляет 0,84 тонны.

Для решения этого вопроса в течение двух лет велась работа с Росрыболовством, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального департамента природных ресурсов, экологии и АПК НАО. В итоге объемы по чиру Печоры вошли в объявление федерального агентства о подготовке и заключении договоров пользования «неодуемыми» водными биоресурсами на будущий год.

«Последний раз квоты выделялись в 2016 году: научные исследования говорили, что популяция становится меньше, поэтому на вылов в промышленном объеме в Печоре квоты не выделялись», — напомнил на еженедельном оперативном совещании у губернатора руководитель департамента Альберт Чабдаров. Он обратил внимание, что в будущем рекомендованный вылов чира может быть увеличен.

Глава департамента отметил: добыча чира поможет окружным рыбоперерабатывающим предприятиям.

«Обращений было много. Перед нами стояла единая задача — создать цеха по переработке рыбы и добиться от Федерального агентства по рыболовству открытие квот для того, чтобы загрузить эти цеха. Считаю, что с задачей справились!» — подытожил губернатор Юрий Бездудный.

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