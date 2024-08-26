НАО намерен субсидировать рыбопереработчиков

В Ненецком автономном округе планируют компенсировать из регионального бюджета до 65% затрат предпринимателей на проекты, связанные с воспроизводством и переработкой рыбы.

Уже подготовлены два проекта с хозяйствами, заинтересованными в развитии переработки рыбы. Оборудование для обоих цехов закуплено, начало работ по проектам запланировано уже в 2024 г., сообщили Fishnews в пресс-службе администрации НАО.

«Эти два объекта позволят создать рабочие места и обеспечить население новыми видами переработанной рыбы — копченой, филе и другими», — сказал руководитель регионального департамента природных ресурсов, экологии и АПК Альберт Чабдаров.

«Очень важно, чтобы эти предприятия принимали у населения рыбу. У нас практически все рыбаки, особенно в селах. Зачастую выловленной рыбы довольно много, но что с ней делать — непонятно. Поэтому отдельным условием для того, чтобы эти субсидии работали, необходимо обязательно определить прием рыбы от населения», — подчеркнул губернатор НАО Юрий Бездудный.

Напомним, что ранее власти региона решили поддерживать субсидиями проекты, связанные с воспроизводством рыбы. Одно из таких хозяйств — по разведению сиговых — планируют запустить уже в сентябре, подчеркнули в пресс-службе.

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