На Камчатке распределили квоты для организации крабовой рыбалки

Министерство рыбного хозяйства Камчатского края утвердило перечень заявителей, которым распределены квоты добычи крабов для организации любительского рыболовства на 2025 г.

Всего между организаторами рыбалки распределены 66 тонн камчатского краба в Западно-Камчатской подзоне и 63,8 тонны краба-стригуна бэрди в Петропавловско-Командорской подзоне. Также Главрыбводу на двух рыболовных участках в Камчатско-Курильской подзоне выделено суммарно 10 тонн камчатского краба.

Объемы определены в соответствии с приказом, который Росрыболовство ранее выпустило по распределению по видам квот крабовых ОДУ на Дальнем Востоке.

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