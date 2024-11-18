Россия наращивает производство рыбных кормов

В январе-августе отечественные предприятия выпустили 41 тыс. тонн рыбных кормов. Это на 6,6 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года, приводят данные в Росрыболовстве.

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков в ходе рабочей поездки в Астрахань посетил производственную площадку компании «Рыбные корма». В 2023 г. на предприятии ввели в эксплуатацию первую очередь производственных цехов мощностью 25 тыс. тонн. В линейке выпускаемой продукции — корма для форелевых и осетровых. В сентябре этого года завод начал производство высокоэнергетичных кормов для лососевых с содержанием жира до 36%, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Илья Шестаков отметил стратегическую значимость развития производства отечественных кормов. Согласно утвержденной правительством Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса, к 2030 г. планируется обеспечить 90% потребности предприятий аквакультуры в кормах.

В ведомстве обратили внимание, что по итогам 2023 г. Россия вышла на 25% самообеспеченность по кормам, увеличив объемы производства в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом.

«В совокупности до 2027 года общая мощность производства рыбного корма в России превысит 220 тыс. тонн в год», — заявил глава Росрыболовства.

По данным ФАР, до 2022 г. зависимость отечественных лососеводов от зарубежных кормов достигала 90%.

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